Rosyjska gospodarka po trzech latach wojny. Inflacja i brak rąk do pracy

Rosyjska gospodarka trzy lata po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę boryka się z poważnymi problemami. Inflacja , brak siły roboczej oraz wysokie stopy procentowe to główne wyzwania, które stoją przed krajem. Wydatki na zbrojenia przyczyniają się do wzrostu PKB, ale nie przekładają się na długotrwały rozwój.

Na froncie żyją średnio 3 miesiące. To na nich polują Rosjanie

Według danych Rosstatu PKB w Rosji w 2024 roku wzrosło o 4,1 proc., co premier Michaił Miszustin określił jako "historyczny rekord". Jednak, jak zauważa niezależny portal Meduza, wzrost ten jest iluzoryczny, gdyż nie uwzględnia inflacji. Wydatki na zbrojenia stanowiły niemal jedną trzecią budżetu federalnego, co przyczyniło się do wzrostu PKB.