Szczyt Biden-Putin. Rozpoczęło się spotkanie przywódców USA i Rosji

Na miejscu liderów przywitał prezydent Konfederacji Szwajcarskiej, Guy Parmelin. - Panie Prezydencie Federacji Rosyjskiej, Panie Prezydencie Stanów Zjednoczonych Ameryki, w imieniu rządu szwajcarskiego chciałbym powitać Panów Genewie, mieście pokoju. To dla Szwajcarii zaszczyt i przyjemność gościć was tutaj (...) i zgodnie z tradycją (...) promować dialog i wzajemne zrozumienie. Życzę wam owocnego dialogu w interesie waszych krajów i świata. Najlepsze życzenia i do widzenia - powiedział szwajcarski lider.