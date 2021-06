Spotkanie Biden-Putin. Fried: Nie będzie drugiej Jałty

- Byłem na wielu takich szczytach i wiem, jak dochodzi do takich naprędce organizowanych spotkań. W takich przypadkach jest to osobista decyzja albo Bidena, albo jego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'a Sullivana. Dotarło do nich, że Polska nie jest zadowolona, więc Biden lub Sullivan uznali, że trzeba to naprawić. I chwała Bogu, że do tej rozmowy doszło - przekazał były ambasador.