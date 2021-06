Szczyt G7. Merkel: rozmowy ws. Nord Stream 2 są na dobrej drodze

- Jestem zawiedziony, ale nie jestem zaskoczony (decyzją amerykańskiej administracji - red). Polsce nie udało się zatrzymać budowy pierwszej i drugiej nitki Nord Stream, ponieważ są to kolosalne interesy biznesowe, a na ich czele stoi ważny kraj Unii Europejskiej - Niemcy. Być może gdyby Biden był prezydentem 2 lata wcześniej, co było niemożliwe, to projekt dałoby się zastopować - ocenił w programie "Tłit" Aleksander Kwaśniewski.