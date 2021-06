Johnson i Biden podpisali "nową Kartę Atlantycką"

Przypomnijmy, że Karta Atlantycka to ośmiopunktowa deklaracja podpisana 14 sierpnia 1941 roku przez ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i ówczesnego prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta. Jej nazwa pochodzi od miejsca, gdzie ją podpisano. Stało się to na pokładzie okrętu HMS "Prince of Wales", kotwiczącego u wybrzeży Nowej Fundlandii na Oceanie Atlantyckim.