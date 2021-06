Angela Merkel zaproszona do Białego Domu. Ocieplenie relacji z USA

Na G7 w Kornwalii

Pierwszą okazją do osobistego spotkania Merkel i Bidena jest szczyt G7 w Kornwalii. Angela Merkel wyraźnie cieszyła się na to spotkanie. - To naturalnie coś ważnego. Bowiem prezentuje on uznanie dla multilateralizmu, którego jednak brakowało nam w ostatnich latach - powiedziała kanclerz, nawiązując najwyraźniej do poprzednika Bidena, Donalda Trumpa.