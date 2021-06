Spotkanie Duda-Biden nie jest planowane. Rau: "Delegacja amerykańska zaaferowana spotkaniem z Putinem"

Minister przekazał, że Putin w Petersburgu mówił, że po zakończeniu budowy tego rurociągu Ukraina będzie musiała "okazać dobrą wolę, grzecznie się zachowywać". - Wiadomo, co to oznacza w ustach rosyjskiego przywódcy. To groźba - powiedział dla "Rz" Rau i dodał, że Rosja prowadzi agresywną politykę wobec swoich sąsiadów - wykorzystuje m.in. groźby, szantaż oraz napaść zbrojną.