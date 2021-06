Szczyt Biden-Putin "nadzieją na stabilizację"? Media: Ten tydzień będzie poważnym sprawdzianem

Stwierdził, że decyzja o areszcie nie należała do niego. - Takich decyzji w tym kraju nie podejmuje prezydent. Są ustalane przez sąd, czy kogoś uwolnić, czy nie (...). Jeśli chodzi o zdrowie wszystkich osób przebywających w więzieniu, za to odpowiada administracja konkretnego zakładu karnego. A w zakładach karnych są placówki medyczne, które być może nie są w najlepszym stanie. I to na nich spoczywa odpowiedzialność - odpowiedział Putin dziennikarzowi. Unikał też używania imienia i nazwiska rosyjskiego opozycjonisty, przez dłuższy czas nazywając go "tą osobą".