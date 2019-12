Szczyrk. Trzy osoby zatrzymane w związku z wybuchem gazu

Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych w śledztwie ws. wybuchu gazu w Szczyrku. W tragedii życie straciło 8 osób.

Do wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Szczyrku doszło 4 grudnia. Eksplozja spowodowała pożar i zawalenie się trzykondygnacyjnego domu. Zginęło 8 osób, w tym czworo dzieci.

Szczyrk. Kim są zatrzymani?

Jak przekazano, zatrzymani to Roman D. - prezes firmy budowlanej, która zleciła przewiert pod ul. Leszczynową, gdzie doszło do tragedii, oraz pracownicy firmy specjalizującej się w podziemnych przewiertach, którzy to zlecenie wykonywali, Marcin S. i Józef D.