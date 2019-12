Radny Paweł Chruszcz popełnił samobójstwo? Prokuratura umorzyła śledztwo

Prokuratura Okręgowa w Legnicy umorzyła śledztwo w sprawie śmierci głogowskiego radnego Pawła Chruszcza. Rodzina ofiary nie wierzy w samobójstwo. Wielokrotnie podkreślali, że mają dowody, iż Chruszcz mógł być pobity przed śmiercią.

– Prokurator uznał, że całokształt zebranego materiału wskazuje na to, iż nikt nie pomógł, nikt nie przyczynił się, a w szczególności nikt nie doprowadził do umyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonego – powiedział prokurator Zbigniew Harasimiuk w rozmowie z Telewizją Polską.

- Mamy dowody na to, że miał pobite nogi, plecy, bark i mostek. Był prawdopodobnie przyciśnięty do ziemi. Taką opinię wydało kilku niezależnych patomorfologów, do których się zwróciliśmy. Oglądali oni zdjęcia z sekcji zwłok, a także z miejsca tragedii - mówił nam jeden z bliskich z otoczenia radnego Pawła Chruszcza.