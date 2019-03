Tajemnicza śmierć radnego Pawła Chruszcza. Rodzina ma mieć nowe dowody

To może być zwrot w śledztwie dotyczącym śmierci głogowskiego radnego Pawła Chruszcza, brata posła Sylwestra Chruszcza. Jego bliscy twierdzą, że mają dowody na to, że mógł być pobity przed śmiercią. Prokuratura w Legnicy zapewnia, że każde nowe informacje będą wnikliwe sprawdzone.

- Mamy dowody na to, że miał pobite nogi, plecy, bark i mostek. Był prawdopodobnie przyciśnięty do ziemi. Taką opinię wydało kilku niezależnych patomorfologów, do których się zwróciliśmy. Oglądali oni zdjęcia z sekcji zwłok, a także z miejsca tragedii. Ich zdaniem, faktycznie była to śmierć przez uduszenie, ale ktoś mógł Pawłowi pomóc zawisnąć na sznurze. Wszyscy, niezależnie od siebie, wskazywali na posiniaczone nogi i zbity bark. A także, że przed śmiercią leżał na plecach i był przez kogoś dociskany – mówi nam jeden z bliskich z otoczenia radnego Pawła Chruszcza.