Szczyrk. Dramat Kasi, dziewiątej lokatorki budynku. "Straciła dach nad głową, rodzinę i jedyne dziecko"

Kiedy wybuchł gaz, nie było jej w domu. Dziewiąta lokatorka trzykondygnacyjnego domu przy ul. Leszczynowej w Szczyrku to Katarzyna. - Straciła swoje jedyne dziecko. Nie ma najbliższej rodziny, dachu nad głową. Jej zawód polegał na pracy z dziećmi, więc i tu będzie jej bardzo trudno - mówi WP znajomy rodziny. Miasto zorganizuje zbiórkę pieniędzy m.in. na rzecz Katarzyny.

W środę po godzinie 18 doszło do wybuchu gazu w domu przy ul. Leszczynowej w Szczyrku. W środku było osiem osób, nikt nie przeżył. Dziewiąta lokatorka budynku to Katarzyna, mama Szymona i córka Józefa i Joli, kuzynka Wojtka - ofiar tej katastrofy.

- Kasia była wtedy w pracy w Bielsku-Białej. To była taka pora, że akurat wracała, kiedy to się wydarzyło - mówi WP znajomy rodziny, który chce pozostać anonimowy.

Kobieta straciła dach nad głową. - Najprawdopodobniej mieszka teraz z rodzicami Wojtka - stwierdza nasz rozmówca. Mężczyzna dodaje, że Szymon był jedynym dzieckiem Katarzyny. - Sama go wychowywała. A więc nie ma domu, najbliższej rodziny i jedynego syna. Straszna tragedia - mówi znajomy rodziny. Zdradza jeszcze, że praca kobiety polegała na bezpośrednim kontakcie z dziećmi. - Teraz strasznie jej trudno będzie przez to. Będzie je non stop widziała, a swoje straciła - dodaje.