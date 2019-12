Szczyrk w żałobie po śmierci 8 osób w wybuchu gazu

Władze Szczyrku zaapelowały o uszanowanie ofiar wybuchu gazu i zawaleniu się domu w tej turystycznej miejscowości. Służby odnalazły w gruzowisku ciała ośmiu osób, w tym czworga dzieci. Ratownicy wciąż pracują na miejscu.

Szczyrk po wybuchu gazu. Znaleziono 8 ciał

Eksplozja miała miejsce w środę wczesnym wieczorem, ok. godz. 18:30. Wszystko wskazuje na to, że gaz przedostał się instalacjami i kanałami do budynku po uszkodzeniu pobliskiego gazociągu. Zdaniem Polskiej Spółki Gazownictwa pracownicy zewnętrznej firmy mieli wwiercić się w rurę urządzeniem do wykonywania przecisków podziemnych. Śledztwo ws. katastrofy wszczęła Prokuratura w Bielsku-Białej.