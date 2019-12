Szczyrk po wybuchu. Prokuratura wszczęła śledztwo ws. katastrofy

Śledztwo ws. wybuchu gazu i zawalenia się budynku wszczęła prokuratura z Bielska-Białej. - Na miejscu trwają oględziny zwłok - mówi WP Agnieszka Michulec, rzeczniczka prokuratury.

Śledztwo zostało wszczęte w kierunku sprowadzenie zdarzenia, które zagraża życiu i zdrowiu wielu osób, a następstwem tego czynu jest śmierć wielu osób, jak jest w tym przypadku - mówi Wirtualnej Polsce, Agnieszka Michulec, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. Dodaje, że to wstępna kwalifikacja, która może się jeszcze zmienić.

- Ustaliliśmy już dane osób, które podejmowały przed zdarzeniem działania w pobliżu. To jednak wciąż bardzo wczesny etap śledztwa - wyjaśnia prokurator. Chodzi o osoby, które pracowały w pobliżu rurociągu i zdaniem Polskiej Spółki Gazownictwa uszkodziły go urządzeniem do wiercenia podziemnego.