Dramat w Szczyrku. Pod gruzami cały czas są ludzie. Zdjęcia z miejsca wybuchu Tragiczne informacje ze Szczyrku Cały czas trwa akcja ratunkowa w Szczyrku. W środę wieczorem zawalił się tam trzykondygnacyjny budynek przy ul. Leszczynowej. Powodem był wybuch gazu. Ratownicy pracowali całą noc w poszukiwaniu uwięzionych pod gruzami osób. W domu, gdzie doszło do eksplozji, mieszkały dwie rodziny. W chwili eksplozji znajdowało się tam prawdopodobnie 8 osób. Wydobyto pięć ciał. To trzy osoby dorosłe i dwoje dzieci. Cały czas ratownicy poszukują jeszcze trzech osób. Warunki na miejscu są bardzo trudne. Odczuwalna temperatura to -12 stopni. Na gruzowisko nie wjeżdża ciężki sprzęt. Ratownicy nie mogą także użyć psów tropiących, ponieważ pod gruzami cały czas są zarzewia ognia.