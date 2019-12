Szczyrk po wybuchu. Spółka gazownicza wydała komunikat

Najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy w Szczyrku było uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia - twierdzą przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa. W nocy wydano komunikat w tej sprawie.

- To tylko domniemanie - usłyszeliśmy od przedstawicielki firmy AQUA System, która nie chciała jednak ujawnić nazwiska. - Jak wszystko się wyjaśni, będziemy sprawę komentować - powiedziała Wirtualnej Polsce w rozmowie telefonicznej.

PSG wyjaśniła w komunikacie, że roboty budowlane nie były również wykonywane na zlecenie spółki gazowniczej. Michniewicz dodał, że pogotowie gazowe dotarło bardzo szybko na miejsce zdarzenia. Ekipa spółki natychmiast miała też odciąć dopływ gazu do uszkodzonego odcinka rurociągu.

W akcji na miejscu tragedii nadal pracują także pracownicy pogotowia gazowego. Roboty budowlane prowadzone były z dala od budynku, a gaz przedostał się do niego prawdopodobnie innymi instalacjami.

Wcześniej rzecznik PSG mówił WP, że rurociąg uszkodzono podczas prac podziemnych z wykorzystaniem urządzenia, które służy do przewierceń podziemnych bez potrzeby wykonywania wykopów. Takie właśnie usługi wykonuje firma wskazana przez PSG w komunikacie.

Szczyrk po wybuchu. "Bezpośrednio w gazociąg"

Przedstawiciel zarządcy sieci potwierdził w czwartek rano w rozmowie z TVN24, że zabezpieczono sprzęt do przewierceń sterowanych.

- Sądzimy, że urządzenie do przewierceń trafiło bezpośrednio w gazociąg. Będziemy odkopywać to miejsce i wtedy będziemy wiedzieć, czy instalacja została przerwana czy przewiercona - stwierdził Artur Michniewicz, rzecznik prasowy PSG, zaznaczając, że nie chce spekulować na temat dokładnych okoliczności uszkodzenia gazociągu i samego wybuchu.

- Eksplozja była olbrzymia, ale nie wiemy, czy odpowiada za nią tylko gaz dotarł w jakiś sposób do budynku. Być może były także inne czynniki. Będziemy musieli odkopać kilkanaście, a może i kilkadziesiąt metrów sieci - zapowiedział.

Rzecznik PSG dodał, że do uszkodzeń sieci gazowej dochodzi niestety w Polsce niemal codziennie. - Nie wiem, z czego to wynika, bo my wszystkim wykonawcom umożliwiamy sprawdzenie, gdzie znajdują się gazociągi, żeby takich tragedii uniknąć - powiedział Michniewicz.