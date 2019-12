Szczyrk. Dramatyczna akcji służb. Reporter WP jest na miejscu

W jednym z domów w Szczyrku doszło do tragedii W środę wieczorem Wybuchł Zawalił się budynek najnowsze informacje w tej sprawie Nie są najlepsze Niestety od Poinformował nas dziennikarzy Wojewoda śląski Jarosław wiek Który przybył tutaj I powiedział że cały czas strażacy się nie poddają akcja nie będzie I wciąż Będą szukać kolejnych osób Mają nadzieję strażacy zarówno strażacy jak jest Że Się wydobycie Czy te osoby żywe Mamy Państwa Informacje W ostatnim czasie Został Kolejne cię Niestety To ciało Akcje będziemy Wierzymy że cały czas Determinacja Strażak Ogrom Krępują naprawdę dobrze Cały czas Tutaj Tak jak mogli państwo usłyszeć wojewoda ma nadzieję że wszystko dobrze się skończy i więcej ofiar tej tragedii Nie będzie ale jak wiadomo policja ustaliła z takiego wywiadu środowiskowego Który był tutaj przeprowadzony na samym początku że w środku w domu mogło znajdować się na 8 osób tam mieszka 2 rodzi Łącznie 9 osób Jedna osoba w czasie tragedii była poza domem i to ona poinformuj Że w środku być może najprawdopodobniej znajduje się 8 osób Cały czas na miejscu pracuje około 100 strażaków również 50 policjantów wybierze udział w Akcji ratunkowej ta akcja cały czas trwa i nic nie wskazuje na to żeby w najbliższych godzinach się Skończyła Warunki atmosferyczne są tutaj naprawdę bardzo trudne zaczyna jak państwo widzą Szczyrku jest bardzo ale to bardzo zimno co nie ułatwia strażakom pracy Nie dość że nie pomaga i w tym To Dym kłęby dymu które unoszą się w ciąży nad rozlewiskiem cegła po cegłę Usuwam materiał Zgromadził się na tym rozlewisk Teraz skupiamy się nad tym żeby przebijać się przed przez trochę bo Na każdej kondygnacji jest strop Usuwamy te elementy Materiał który znajdował się na ścianach były konstrukcją ścian Przebijamy się przy stropie usuwamy tostowy i Ruby Kolejne Te spowiadamy te zadania bo to są trzy konta Generalnie jest jeszcze jakieś zagrożenie tym że ten ogień znowu się pojawi spowolnił trudno tak Tam jest sporo materiałów jak w każdym domu Zakopane Było tam też Sprzęt było ten serwis Takiej kombinacji na samym dole więc też Mateusz jest po Jesteście tylko otrzymuje To środowisko tlen świeże podno Co nam nic się znowu zaczyna pić po Całe Cały ten obiekt w ogniu w momencie Na miejscu cały czas go Są psy tropiące które na razie nie mogą pracować Ze względu na trudne warunki które tam panują przypomnijmy że do tragedii doszło około godziny 30 to wtedy Nastąpił wybuch to wtedy też jak wspominają są się Usłyszeli olbrzym I wtedy też Po kilku minutach pojawiły się tutaj pierwsze Służby i Zimowa o powodach Dlaczego doszło do tego wybuch To tutaj Polska Spółka Gazownictwa Twierdzi że prawdopodobnie Doszło do Przewiercenia znajdującego się gazociągu Podczas robót budowlanych prowadzonych przez Firma Co jest bardzo Istotne najprawdopodobniej te roboty były wykonywane Nielegalnie Ale nie jest to do końca potwierdzona wersja co będą wyjaśniać je Śledcze już nieba Ale musi to Po Zakończ Akcji ratunkowej Ze Szczyrku dla wirtualnej Klaudiusz