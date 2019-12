Premier przedstawił skład Rady Rodziny. Rozpoczęto minutą ciszy

Szef rządu Mateusz Morawiecki podkreślił w czasie uroczystości, że "rodzina powinna mieć centralne miejsce" w życiu państwa i społeczeństwa. W obliczu tragicznych doniesień ze Szczyrku poprosił zebranych o minutę ciszy.

"Program 'Rodzina 500 plus' czy 'Mama 4 plus' są symbolem naszej polityki społecznej, polityki rodzinnej, polityki prorównościowej" - mówił Mateusz Morawiecki.

Rada Rodziny. Oto skład

"Państwo jako Rada Rodziny będziecie analizowali tysiące stron i ekspertyz po to, by w naszej strategi do spraw demograficznych, do spraw rodziny, znalazły się mądre, dobre rozwiązania" - powiedział do zgromadzonych Morawiecki.