Szczepionka na COVID. Szef Kancelarii Premiera: ponad 410 tys. zaszczepionych

Szef Kancelarii Premiera podał także informację, że od północy odnotowano 474 tys. zgłoszeń gotowości na szczepienie, w tym prawie 377 tys. potwierdzonych przez zgłaszającego. Dodatkowo uruchomiono możliwość szczepień w 30 szpitalach polowych. Do tej pory zaszczepionych zostało ponad 410 tys. osób. Według Dworczyka do końca tygodnia szczepionkę na COVID przyjmie około 450 tys. Polaków.

Michał Dworczyk o szczepieniach. Wystawiono 1,5 mln terminów

- Dla 4 487 punktów została uruchomiona rejestracja w ramach centralnego kalendarza. To 1,5 mln terminów do końca marca - mówił szef Kancelarii Premiera. Jak tłumaczył, plan zakładał ok. 6 tys. punktów i ok. 2 mln terminów, ale okazało się, że część punktów nie zdąży do wieczora wystawić swoich kalendarzy.