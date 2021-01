Szczepionka na COVID. System jeszcze nie ruszył, a już brakuje miejsc

Do informacji o przedwczesnym zajmowaniu terminów na szczepienie dotarł "Dzeinnik Gazeta Prawna".

Szczepionka na COVID. Terminy zaklepali już w środę

Jak informuje "DGP", w niektórych punktach szczepień terminy można było zarezerwować już w środę. Stało się tak dlatego, że punkty te już od środy miały możliwość wypełniania w centralnym kalendarzu szczepień tzw. slotów i umawiania się na zabiegi w konkretnym terminie. Informację o takiej możliwości rozesłał do placówek, w których odbywają się szczepienia NFZ.

"Uprzejmie informujemy, że możecie Państwo oznaczyć dowolną ilość terminów w Państwa grafikach jako terminy "wewnętrzne” i umówić na nie Państwa personel medyczny oraz pacjentów w wieku 80 plus, którzy już zgłosili do Państwa zainteresowanie szczepieniem. Jednocześnie prosimy, by te terminy, na które nie macie Państwo jeszcze chętnych, zostały oznaczone jako terminy "zewnętrzne”. Dzięki temu będą się na nie mogli zapisać pacjenci zgłaszający się na szczepienie internetowo lub przez Infolinię" - czytamy w korespondencji od Narodowego Funduszu Zdrowia.