Szczepionka na COVID. Błąd na rządowej stronie poświęconej szczepieniom

15 stycznia ma ruszyć system, w którym każdy chętny do przyjęcia szczepionki będzie mógł zarejestrować się kolejce do zabiegu. Jednak w serwisie, który służy informowaniu pacjentów o szczepionkach widniał błąd, który uniemożliwiał rejestracje.

W rządowym serwisie informacyjnym pacjent.gov.pl zamieszczony został link, który prowadzić miał do formularza rejestracyjnego do szczepienia. Okazuje się jednak, że klikając w ten link użytkownik nie przenosił się do pliku z dokumentem.

Szczepionka na COVID. Zamiast formularza plik Natalii

O błędzie w serwisie poinformował w mediach społecznościowych programista Piotr Sokołowski. Kliknięcie w link zamiast do formularza rejestracyjnego przenosiło do pliku na lokalnym dysku komputera użytkownika o nazwie Natalia. Problem w tym, że dostanie się w ten sposób do pliku umieszczonego na czyimś dysku jest niemożliwe, nawet jeśli to właściwy plik.

Link do formularza znajduje się również na innej stronie gov.pl.szczepimy się. 15 stycznia o godzinie 00.01 link powinien zacząć przenosić użytkowników do formularza rejestracyjnego do szczepienia.

Szczepionka na COVID. Apel premiera ws.seniorów

O ruszającym 15 stycznia systemie rejestracji przypomniał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zaapelował by Polacy poinformowali o tym swoich bliskich. "Warto zapoznać się i zapisać te daty w swoim kalendarzu oraz poinformować o nich bliskich nam seniorów. Rejestracja w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 rusza już jutro!" - czytamy we wpisie Morawieckiego.

W systemie na konkretny termin szczepienia będą mogli się początkowo zapisać najstarsi obywatele, którzy przekroczyli już 80. rok życia. Pozostali dorośli Polacy rejestrując się potwierdzą swoją chęć przyjęcia szczepionki.