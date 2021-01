Szczepionka na COVID. Ruszyły zapisy dla seniorów. "Olbrzymi ruch"

Obecnie na stronie widnieje komunikat: "Pracujemy nad udrożnieniem wszystkich kanałów rejestracji. Od rozpoczęcia procesu zgłoszeń i rejestracji obserwujemy olbrzymi ruch we wszystkich kanałach dostępowych. Centrum e-Zdrowia i partnerzy systemu dokładają wszelkich starań, aby umożliwić obsługę wszystkich zainteresowanych".

Jak się zapisać na szczepienie?

Aby to zrobić, potrzebny jest numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego, na który potem będzie wysłany SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

"Możesz anulować wizytę, zmienić termin lub wybrać inny punkt szczepień przed przyjęciem pierwszej dawki szczepionki. Jednak już po pierwszym szczepieniu – nie będziesz mógł dokonać zmiany. Wynika to z konieczności podania drugiej dawki szczepionki, która pochodzi od tego samego producenta. Druga dawka musi też zostać podana w określonym terminie, tak by szczepienie było maksymalnie skuteczne" - czytamy na stronie rządowej.

Od 15 stycznia swoją gotowość i chęć do zaszczepienia się mogą też zgłosić wszystkie osoby wszystkie osoby od 18 do 70 r. ż. Aby to zrobić, konieczne będzie wypełnienie formularza. Za tydzień ruszą zapisy dla osób, które ukończyły 70 lat. Szczepienia seniorów rozpoczną się 25 stycznia.