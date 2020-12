Szczepionka na COVID. Stanisław Karczewski z propozycją dla szefa PSL

Zamieszanie wokół osoby Stanisława Karczewskiego wytworzyło się po deklaracji Władysława Kosiniaka-Kamysza, który stwierdził w piątek na antenie TVN24, że "może jechać i zaszczepić pana prezydenta Dudę, bo on miał chyba jakieś wątpliwości do tego". Szef PSL dodał, że "zrobi to, jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fake newsów, zwłaszcza rządzący, którzy są odpowiedzialni za te szczepienia".

Na jego słowa natychmiast odpowiedział wówczas Karczewski . "Panie Prezydencie. Zachęcam do szczepienia. Sam, choć przeszedłem COVID-19, będę się szczepił. Ale stanowczo odradzam ofertę Pana Kosiniaka-Kamysza. Są politycy, którym się ufa i są tacy, którym trudno ufać" - napisał senator PiS na Twitterze, co wywołało niemałą dyskusję w mediach społecznościowych.

Szczepionka na COVID. Karczewski zwrócił się do Kosiniaka-Kamysza

- Proponuje, żebyśmy się zaszczepili wspólnie. Bardzo chętnie to zrobię. Ja dam mu się zaszczepić, a jego zaszczepię - to jest moja propozycja dla pana prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza" - zadeklarował Karczewski. Zaznaczył, że "w tym roku będzie to już trudne, ale proponuje, żebyśmy się wzajemnie zaszczepili". - On mnie, ja jego, ale najpierw on mnie, a później ja jego" - podkreślił.