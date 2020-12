Szczepionka na COVID. Stanisław Karczewski "przestrzega" prezydenta Dudę

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz - z zawodu lekarz - zapowiedział, że może osobiście zaszczepić prezydenta Andrzeja Dudę przeciw koronawirusowi. - On miał chyba jakieś wątpliwości do tego i zrobię to naprawdę jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fake newsów, szczególnie rządzący, którzy są odpowiedzialni za te szczepienia - zapowiedział polityk w Polsat News.