Szalony pasażer na gapę. Uczepił się maski samochodu

Zaczęło się od stłuczki

59-letni polski kierowca spowodował kolizję, uderzając w samochód 23-letniego Niemca. Zamiast jednak spokojnie rozwiązać całą sytuację, mężczyźni się pokłócili. W pewnym momencie Polak postanowił opuścić miejsce zdarzenia. Wsiadł do samochodu, próbując odjechać. Widząc to, młodszy z mężczyzn podjął próbę zatrzymania starszego kierowcy. W tym celu położył się na masce samochodu. Nie powstrzymało to 59-latka, który z pasażerem na masce ruszył przed siebie. Tym sposobem 23-latek przejechał na masce aż cztery kilometry. Polak cały czas próbował pozbyć się pasażera na gapę, to zwalniając, to przyśpieszając, bezskutecznie. Niemiec bał się o swoje życie, dlatego mocno przylgnął do maski.