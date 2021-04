System szczepień. Dworczyk i Niedzielski zdradzają szczegóły

Rząd chwali się także, że ma niski współczynnik utylizacji szczepionek (0,09 proc.), co przekłada się na jeden z najniższych wskaźników w całej Europie. - Na tle innych krajów mamy świetne wyniki i warto do podkreślać. Tylko 1 szczepionka na 1000 jest utylizowana - mówił Michał Dworczyk. Szef Kancelarii Prezesa Ministrów dodał, że jeszcze w piątek zostanie opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia poszerzające dostęp do szczepień i kwalifikacji do szczepień dla nowych zawodów.

- Do tej pory kwalifikować mógł wyłącznie lekarz - była to polska specyfika - teraz lista zawodów będzie 10 razy większa. Dołączymy w ten sposób do wielu krajów europejskich, które w taki sposób prowadzą szczepienia i ma to pozytywny wpływ na ich tempo - tłumaczył minister Dworczyk.

Koronawirus. Minister zdrowia po tekście WP: będzie kontrola w NFZ

Pełnomocnik rządu ds. szczepień przeciwko COVID-19 komentował zmienność harmonogramu szczepień. - Jeżeli po uruchomieniu rejestracji na szczepienia kolejnych roczników zabraknie terminów, wtedy możemy na jeden-dwa dni wstrzymać ten proces; jeżeli będzie mniejsze zainteresowanie, możemy przyśpieszać rejestrację - dodał szef KPRM.