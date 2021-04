Nowe punkty szczepień. Michał Dworczyk: chodzi o stworzenie racjonalnej sieci

Dworczyk odpowiada Trzaskowskiemu

- Ważne jest to, by ta mapa punktów była dostosowana do potrzeb lokalnych. Dzisiaj nie chodzi o brak punktów, tylko o brak szczepionek - podkreślił minister. Dodał, że są takie miejsca w Polsce, gdzie punktów jest dużo i mimo braku szczepionek nie ma problemu, by umówić się na szczepienie. Są też i takie, gdzie takich punktów brakuje. Dworczyk wymienił tu np. powiat polkowicki, chełmiński oraz miasto Legnica. - Tam brakuje punktów, brakuje mocy przerobowych - tłumaczył.