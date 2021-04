Koronawirus. Mateusz Morawiecki: będą dodatkowe środki na powszechne punkty szczepień

W środę w Skierniewicach uruchomiono masowy punkt szczepień na COVID-19. Przygotowano go w hali OSiR przy ul. Pomologicznej. Jest to największy tego typu punkt w całym mieście. Podczas czwartkowej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki ogłosił, że rząd zdecydował się na przekazanie dodatkowych środków na stworzenie punktów szczepienia powszechnego. - To jest dla nas główny kierunek walki z koronawirusem - mówił premier.