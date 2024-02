System rezerwacji wizyt? Minister zdrowia wskazuje termin

Jednym ze 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów Donalda Tuska było wprowadzenie systemu rezerwacji wizyt na kształt funkcjonującego w systemie prywatnym. W ten sposób rząd chciałby ograniczyć liczbę nieodbytych wizyt, a tym samym zmniejszyć kolejki do lekarzy. Czy uda się to zrobić w zapowiadanym terminie? - Robimy wszystko, co w naszej mocy - stwierdziła minister zdrowia Izabela Leszczyna.