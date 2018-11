Święto Niepodległości 2018. Obchody 11 listopada w Krakowie

W tym roku obchody 11 listopada mają mieć wyjątkowy charakter z powodu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W Krakowie, podobnie jak w innych miastach, od rana będą odbywały się uroczystości z udziałem władz na szczeblu lokalnym. W oficjalnych wydarzeniach weźmie udział wybrany na kolejną kadencję prezydent Jacek Majchrowski.

Święto Niepodległości 2018 – oficjalne uroczystości w Krakowie

Obchody Święta Niepodległości 2018 w Krakowie rozpoczną się od złożenia kwiatów przy pomniku Żołnierzy Polski Walczącej o uroczystej mszy świętej, którą o godz. 10.00 w katedrze wawelskiej odprawi metropolita krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski. O godz. 12.00 w katedrze, na Rynku Głównym i w Krakowskiej Operze Kameralnej będzie można wziąć udział w zbiorowym śpiewaniu hymnu państwowego w ramach narodowej akcji "Niepodległa do hymnu". Po wspólnym wykonaniu "Mazurka Dąbrowskiego" wojewoda małopolski i inni uczestnicy nabożeństwa na Wawelu złożą kwiaty pod Krzyżem Katyńskim, a następnie w uroczystym przemarszu wyruszą przez Drogę Królewską na pl. Matejki, gdzie będzie miała miejsce druga część oficjalnych obchodów 11 listopada . Pochód zostanie poprzedzony oddziałem kawalerzystów w historycznych mundurach.

11 listopada Kraków – wydarzenia towarzyszące obchodom Święta Niepodległości

11 listopada – Krakowski Bieg Niepodległości 2018

al. Focha – ul. Emaus – ul. Gryfity – ul. Królowej Jadwigi – ul. Kościuszki – ul. Flisacką – Bulwary Wiślane – kładkę o. Bernatka – Bulwary Wiślane – ul. Rollego – Most Retmański – Bulwary Wiślane do ul. Zielińskiego – ul. Zielińskiego i Most Zwierzyniecki – ul. Malczewskiego – ul. Zaścianek – ul. Malczewskiego – al. Focha.