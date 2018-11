11 listopada w Krakowie. Utrudnienia w ruchu w Święto Niepodległości 2018

Święto Niepodległości 2018 to dzień szczególny, ponieważ stanowi 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Huczne obchody zapowiada wiele polskich miast, w tym także Kraków. W związku z wydarzeniami 11 listopada mogą wystąpić tam pewne utrudnienia w ruchu.

Obchody 11 listopada 2018 w Krakowie – utrudnienia komunikacyjne

Jeszcze przed właściwym dniem obchodów Święta Niepodległości 2018 , w sobotę 10 listopada w Krakowie odbędzie się impreza "Uroczystość 100-lecia Odzyskania Niepodległości". Planowany czas wydarzenia to nieco więcej niż godzina (godz. 11.15 - 12.20). Wtedy to mogą pojawić się krótkotrwałe utrudnienia wynikające ze wstrzymania ruchu drogowego na czas przejścia korowodu. Trasa pochodu jest następująca: od ul. Bernardyńskiej, przez ul. Grodzką, Rynek Główny, ul. Szewską, ul. Podwale, ul. Straszewskiego, ul. Piłsudskiego, przecinając al. Mickiewicza w kierunku al. 3 Maja, aż do Parku Jordana.

We właściwym dniu, czyli w niedzielę 11 listopada uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości w Krakowie rozpoczną się jeszcze przed południem. Najpierw ruszy patriotyczny pochód, który między 11.30 a 12.00 przejdzie trasą Wawel, ul. Droga do Zamku, ul. św. Idziego, ul. Grodzka, Rynek Główny, ul. Floriańska do Pl. Matejki. Spowoduje to czasowe wstrzymanie ruchu kołowego w okolicach tych ulic.