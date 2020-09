Swiatłana Cichanouska w Polsce. Spotkanie z Mateuszem Morawieckim i wykład na UW

Przed godziną 9 Swiatłana Cichanouska przyjechała do KPRM. Rozmowa z premierem Mateuszem Morawieckim trwała około godzinę. Przed spotkaniem poinformowano, że ma ona dotyczyć sytuacji na Białorusi, uwolnienia więźniów politycznych i wspierania społeczeństwa obywatelskiego.

- Kilka miesięcy temu nie mogłam sobie nawet wyobrazić, że będę występować w imieniu mojego narodu - powiedziała Ciechanouska. Opowiadała o działalności swojego męża. Siergiej Ciechanouski początkowo miał zmierzyć się z Aleksandrem Łukaszenką w wyborach prezydenckich na Białorusi. Gdy opozycjonista został zatrzymany, to właśnie Swiatłana zastąpiła go w kampanii wyborczej.

- Dla mnie wszystko zmieniło się kiedy mój mąż został zatrzymany przed kampanią prezydencką. Zrobiłam to z miłości, taki był mój wybór. Wszyscy, którzy wierzyli mojemu mężowi, zaczęli wierzyć nagle we mnie - widziałam nadzieję w ich oczach, nie mogłam się wycofać, nie mogłam się odsunąć. To była jednak trudna droga, bałam się każdego dnia. Codziennie musiałam pokonywać strach - mówiła podczas wykładu na UW.