Susza w Polsce może być katastrofalna. Ostrzeżenie ministra

Susza, która już panuje w Polsce, może być najbardziej dotkliwa od 50 lat. - Możemy mieć suszę najsilniejszą w porównaniu z ostatnim pięćdziesięcioleciem - alarmuje szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

O najnowszych prognozach dotyczących suszy minister mówił na antenie Radia Plus. - Biorąc pod uwagę, to co się w ostatnim roku działo w Polsce, jeśli chodzi o poziomy wód i katastrofalnie niski stan wody odnotowany na Wiśle, czyli 33 cm, musimy naprawdę przygotować się pod kątem suszy - ostrzegał Marek Gróbarczyk.