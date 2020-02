Koronawirus z Chin. Obiecujące wyniki podania leków na HIV i grypę

Koronawirus zabił w Chinach ponad 360 osób, a lekarze z całego świata starają się znaleźć sposób na jego zwalczenie. Nadzieję chorym dają ustalenia lekarzy z Tajlandii, którzy stwierdzili poprawę zdrowia pacjentki po podaniu znanych już leków.

Kobieta pochodzi z Wuhan, a do Tajlandii trafiła z objawami infekcji i zapaleniem płuc . Przez 10 dni jej stan lekarze określali jako ciężki, a wyniki badań wskazywały na obecność koronawirusa.

- Wciąż jest za wcześnie, by stwierdzić, że taka terapia może być stosowana u wszystkich pacjentów zarażonych wirusem - zastrzega Tajlandii Somsak Akkslim z resortu zdrowia Tajlandii.

Koronawirus z Chin. Czekamy na wyniki badań ewakuowanych Polaków

Tymczasem najpóźniej we wtorek wieczorem znane będą wyniki badań 30 Polaków ewakuowanych z Wuhan z powodu koronawirusa.

Liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa w Chinach wzrosła do 361. W Państwie Środka odnotowano również 2829 nowe przypadki zakażenia, co oznacza, że łącznie to już 17 205 osób z potwierdzonym wirusem.