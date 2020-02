Wizyty Jarosława Kaczyńskiego u prezes TK. Firma chroniąca jej apartamentowiec na celowniku służb

Pracownicy firmy ochraniającej apartamentowiec, w którym mieszka prezes TK Julia Przyłębska, znaleźli się na celowniku służb. Wszystko, przez zdjęcia, które mają dowodzić, że prezes PiS Jarosław Kaczyński był tam częstym gościem.

- To jest moje odkrycie towarzyskie ostatnich lat, naprawdę przemiła osoba - stwierdził w maju 2019 roku w programie "Pytanie na śniadanie" Jarosław Kaczyński, mówiąc o swojej znajomości z Julią Przyłębską. - Ona jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, ale to są całkiem prywatne znajomości. Bardzo lubię u niej przybywać. Zresztą wiele osób u niej bywa - dodał. Kilka dni później "Gazeta Wyborcza" opisała, że prezes PiS bywa u Przyłębskiej kilka razy w tygodniu. Co więcej, czasem na kolacji u prezes TK towarzyszył mu premier Mateusz Morawiecki.