Susza i pożary. Nadleśnictwo Świeradów wydało pierwszy zakaz wstępu do lasu

"Od poniedziałku jesteśmy monotematyczni - pożar, pożar, pożar ... z tego powodu ten tydzień 'kończymy' zakazem wstępu do lasu - jak na razie na terenie kompleksu leśnego Wielki Lubański Las" - poinformowano na profilu Nadleśnictwa Świeradów na Facebooku.

Decyzję podjęto ze względu na wystąpienie zagrożenia pożarowego 3. stopnia oraz uszkodzenie drzewostanów, do którego doszło tu 21 kwietnia podczas pożarów. Zakaz wstępu dotyczy następujących Leśnictw: Platerówka, Przylesie, Lubań i obowiązuje do 30 kwietnia.

Pożary i susza. Płonie Biebrzański Park Narodowy

Susza staje się coraz bardziej realnym problemem. Od kilku dni płonie Biebrzański Park Narodowy. Do akcji włączono blackhawki i i samoloty gaśnicze. Kwota zbiórki na zakup niezbędnego sprzętu przekroczyła już 2,5 mln zł.

Dotychczas ogień objął łącznie ok. 6 tys. ha. - W ostatnich godzinach dało się sytuację opanować. Ogarniętych pożarem było ok. 5 tys. hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego. Nie doszło do zapalenia torfowisk, na razie płoną trawy, trzciny i zarośla. Strażacy są wspierani przez sześć samolotów i śmigłowce - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda. Sytuacja w Parku jest coraz lepsza.