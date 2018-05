Superbakteria z Indii obecna w Polsce. Jest coraz bardziej niebezpieczna

- Właśnie straciliśmy kontrolę nad superbakterią antybiotykooporną Klebsiella pneumoniae - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Ta informacja jest tym bardziej niepokojąca, że bakteria może doprowadzić do śmierci.

Klebsiella pneumoniae - to bakteria pochodząca z Indii, która niestety zadomowiła się w Polsce. Choć przybyła do naszego kraju kilka lat temu, jej obecność jest coraz bardziej odczuwalna.

Liczba zachorowań rośnie w zatrważającym tempie. - Między rokiem 2015 a 2016 niemal trzykrotnie wzrosło zakażenie - mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK. Co więcej, szpitale nie radzą sobie z bakterią, bo nie przestrzegają procedur sanitarnych. Do tego brakuje personelu i pomieszczeń do izolacji.