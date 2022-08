Sukces ukraińskiej armii. Podpułkownik Witalij Tsykul zlikwidowany

Bolesny cios w Putina. Londyn potwierdza

Od początku napaści na Ukrainę zlikwidowano co najmniej 10 rosyjskich generałów, co negatywnie wpływa na spójność dowodzenia - poinformowało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony. Zdaniem analityków z Londynu Władimir Putin zdecydował w tym czasie również o dymisji sześciu generałów, co dodatkowo pogłębia paraliż w dowodzeniu armią Rosji.