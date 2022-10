Stroiki na cmentarz 2022. Jakie kwiaty na groby bliskich na Wszystkich Świętych?

Stroik na cmentarz ze sztucznych kwiatów zachowa swój wygląd na dłużej, jeżeli będzie regularnie oczyszczany z gromadzących się na jego powierzchni zanieczyszczeń. Aby prezentował się on nienagannie, warto co jakiś czas przetrzeć go wilgotną ściereczką. Ważne, by robić to delikatnie - dzięki temu można uniknąć przypadkowego zniszczenia stroika.