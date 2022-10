Horrendalne ceny zniczy i kwiatów. A do 1 listopada jeszcze daleko

- Mam już naprawdę dość. Chryzantemy będą po 35 zł za miskę. Mówimy oczywiście o cenie u producenta. Do tego trzeba doliczyć koszty miejsca przed cmentarzem, paliwo. Cena diesla znowu poszła do góry. Nie jestem w stanie powiedzieć ile będzie musiał zapłacić ostatecznie klient. Pytanie, czy będzie go na to stać? - podsumowuje.