Cena zniczy i wiązanek. W 2022 uroczystość Wszystkich Świętych będzie droga

Ile kosztują znicze? Branżyści nie mają dobrych wieści

Rosnące ceny zniczy są spowodowane przez podwyżki, które dotykają huty szkła i producentów parafiny. "Wszystkim hutom koszty produkcji wzrosły kilkukrotnie. Ceny szkła do zniczy są podniesione o około 60 proc. Podwyżki musiały zostać wprowadzone. Na to, co się dzieje, nie ma mocnych. Nikt nie będzie produkował poniżej kosztów" - mówił we wrześniu serwisowi money.pl Łukasz Busz, prezes Huty Szkła Gloss w Pońcu. Dodatkowo oszacował, że cena zniczy w 2022 roku może wzrosnąć nawet o 100 procent.