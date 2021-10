Modne znicze Na Wszystkich Świętych. Z kamienia czy z pozytywką?

Na Wszystkich Świętych 2021 stawiamy na stroik ze zniczem. Ten duet, to kompozycja ze sztucznych kwiatów, która przytwierdzona jest do deski lub innego podkładu, już ze zniczem. Dużą popularnością cieszą się też elektryczne wkłady do zniczy. Obecnie na rynku dostępne są takie w kształtach – klasycznych świec, serc albo aniołów.