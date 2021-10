Tłumy na cmentarzach. Ceny zniczy i kwiatów wysokie jak nigdy

Choć do Wszystkich Świętych zostało kilka dni, to już teraz na cmentarzach są prawdziwe tłumy. Z jednej strony Polacy masowo ruszyli sprzątać groby najbliższych, z drugiej - kupować znicze oraz kwiaty przed 1 listopada. Ekipa WP wybrała się na jeden z warszawskich cmentarzy, by sprawdzić, jak wyglądają w tym roku ceny szklanych lampionów i wieńców. Wniosek? Tanio nie jest. - Jest drożej, znacznie drożej. Wzrost o jakieś 50 czy 70 procent - przyznaje jedna z mieszkanek Warszawy, która wybrała się na Cmentarz Bródnowski. Rzeczywiście ceny kwiatów dochodzą tu nawet do ponad 300 złotych. Podrożały też znicze. Za te większe trzeba zapłacić nawet kilkadziesiąt złotych. Producenci przyznają, że będą jeszcze droższe. Dlaczego? O tym w materiale wideo reportera WP.