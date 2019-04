Strajk nauczycieli 2019. Kto odpowiada za brak porozumienia?

Obie strony konfliktu są winne brakowi porozumienia między rządem a nauczycielami - wynika z najnowszego sondażu Kantar na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24. Tak twierdzi 36 proc. badanych. Niewiele mniej, bo 34 proc., wini wyłącznie rząd za fiasko negocjacji z oświatowymi związkami zawodowymi.

Według telefonicznego sondażu Kantaru, 16 proc. ankietowanych uważa, że to nauczyciele odpowiadają za brak porozumienia z rządem. 8 proc. nie ma zdania, a 6 proc. twierdzi, że żadna ze stron nie jest winna w sprawie strajku w oświacie.

Strajk nauczycieli 2019

Sondaż opublikowano we wtorek, czyli 9. dniu ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Protest w oświacie jest efektem braku porozumienia rządu z dwoma związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych.

Protest przypada w newralgicznym okresie dla uczniów. W zeszłym tygodniu odbyły się testy gimnazjalne, za to w tym ośmioklasiści piszą swoje egzaminy. Po majówce do arkuszy zasiądą maturzyści.

Jak informował szef KPRM, Michał Dworczyk negocjacje rozpoczną się w czwartek o godzinie 10. - Będziemy mieli ze sobą porozumienie, do którego przystąpiła już Solidarność - mówił polityk.

Do negocjacji częściowo włączył się także prezydent Andrzej Duda. - Gotów jestem udostępnić na potrzeby pracy rady Belweder, aby toczyły się one w eleganckich wnętrzach, które są ku temu odpowiednie, żeby omawiać poważne, polskie sprawy - zapewnił we wtorek prezydent.