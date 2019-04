Prezydent Duda: Okrągły stół w sprawie oświaty w Belwederze

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał we wtorek z Dorotą Gardias, szefową Rady Dialogu Społecznego. - Zgodziłem się z jej propozycją, by obrady okrągłego stołu ws. oświaty odbyły się w formule rozszerzonej RDS, a miejscem obrad został Belweder - mówił we wtorek prezydent Andrzej Duda.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Strajk nauczycieli 2019. Andrzej Duda oferuje Belweder jako miejsce na okrągły stół ws. oświaty (PAP, Fot: PAP/Paweł Supernak)

- Ja uważam, że ten okrągły stół to jest dobry pomysł – mówił prezydent Duda na spotkaniu z mieszkańcami Koła. - Gotów jestem udostępnić na potrzeby pracy rady Belweder, aby toczyły się one w eleganckich wnętrzach, które są ku temu odpowiednie, żeby omawiać poważne, polskie sprawy - zapewniła głowa państwa.

Strajk nauczycieli 2019

Deklaracja prezydenta pada w 9. dniu ogólnopolskiego strajku nauczycieli. To efekt braku porozumienia rządu z dwoma związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych.

Protest trwa w newralgicznym okresie dla uczniów. W zeszłym tygodniu odbyły się testy gimnazjalne, za to w tym ośmioklasiści piszą swoje egzaminy. Po majówce do arkuszy zasiądą maturzyści.

Zobacz także: Sikorski spotkał się z Tuskiem w Brukseli. Zdradza kulisy spotkania

Do deklaracji Andrzej Dudy odniosła się Dorota Gardias. Szefowa RDS na Twitterze podziękowała prezydentowi za spotkanie i doceniła jego wkład w negocjacje.

Próba negocjacji

Premier Mateusz Morawiecki w drugim dniu strajku wyszedł z inicjatywą zorganizowania okrągłego stołu ws. sytuacji w oświacie. Pierwotnie do spotkania miało dojść po Wielkanocy, jednak rządzący przyśpieszyli termin. Jak informował szef KPRM, Michał Dworczyk negocjacje rozpoczną się w czwartek o godzinie 10. - Będziemy mieli ze sobą porozumienie, do którego przystąpiła już Solidarność - mówił polityk.

Na wtorkowej konferencji po posiedzeniu rządu, Morawiecki zapewniał, że zaproszenie do rozmów otrzymają m.in. związkowcy, organizacje pozarządowe, pedagodzy, rodzice oraz osoby z opozycji.

- Pracujemy nad tym, żeby w czwartek zaproponować konkretną formułę. Przede wszystkim chcemy, żeby w sposób obiektywny wyłonione były reprezentacje organizacji, które zajmują się edukacją, tzw. organizacji pozarządowych i reprezentacja rodziców - dodał prezes Rady Ministrów.

Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej jako pierwszy z polityków opozycji zadeklarował chęć wzięcia udziału w negocjacjach. - Poważne potraktowanie postulatów nauczycieli, w tym przyznanie odpowiednich podwyżek umożliwiłoby zakończenie protestu jeszcze przed Świętami Wielkiej Nocy - napisał Neumann we wniosku do premiera Morawieckiego.