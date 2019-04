Mateusz Morawiecki: proponuję nauczycielom okrągły stół

Apeluję do nauczycieli, uważamy, że dużo zaoferowaliśmy nauczycielom, by wzięli udział w tych egzaminach i umożliwili młodzieży uczestniczenie w nich - zaaelował premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki był "Gościem Wiadomości" w TVP Info. Rozmowę zdominował temat strajku nauczycieli. - Nie jesteśmy jeszcze na samym końcu rozwiązania negocjacji, ale naszym najważniejszym celem jest, by uczniowie przystąpili do egzaminów - mówił premier.

- Dzisiaj muszę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że stan finansów publicznych na pewno nie pozwala na żadne dodatkowe ustępstwa. Jesteśmy już po kilku bardzo konkretnych ustępstwach - stwierdził premier. Po raz kolejny podkreślił, że "przez ostatnich kilka lat nie było wcale podwyżek i dopiero my podwyższyliśmy pensje nauczycieli w sumie o 1136zł". - To bardzo znacząca podwyżka - dodał.

- Problemy w oświacie wymagają podejścia systemowego, chciałem zaproponować środowiskom oświatowym - związkowcom i nauczycielom - okrągły stół. Jeszcze raz apeluję o zawieszenie protestu w trakcie egzaminów, by uczniowie mogli je w założonym terminie napisać - stwierdził Morawiecki. - Chciałbym, by od razu po świętach odbyła się debata w formie okrągłego stołu, w której wzięliby udział również rodzice - mówił. I dodał, że byłby "bardzo chętnie" patronem takich obrad.

Dlaczego są pieniadze na piątkę plus, a nie ma pieniędzy dla nauczycieli - pytała prowadząca rozmowę Edyta Lewandowska.

- Nasze programy są programami powszechnymi, każdy może z nich skorzystać - tłumaczył Morawiecki. - 500+ to jest program od urodzenia do 18 roku życia dla dzieci i dla rodziców, każdy może z niego skorzystać. Później dla młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy, także dla nauczycieli - zerowy PIT, zero podatku. Potem zmniejszanie podatku PIT o 6 proc., czyli o jeden punkt procentowy. A na koniec dodatek emerytalny. Patrzymy na całe społeczeństwo i na wszystkie grupy społeczne - zapewniał Morawiecki.