Premier Mateusz Morawiecki ma oddanego kolegę. "Nigdy nie byliśmy tak silni"

"Kolega Mateusz Morawiecki" - powtarzał premier Litwy Saulius Skvernelis. Szef polskiego rządu w Możejkach odwzajemniał te ciepłe słowa komplementami pod adresem naszego sąsiada. Najbardziej politycy podkreślali jednak zasługi śp. Lecha Kaczyńskiego.

W piątek premier Mateusz Morawiecki poleciał na Litwę. Jednak nie do stolicy, ale do bazy lotniczej w Szawlach. Znajduje się tam Polski Kontyngent Wojskowy "Orlik 8". Szef rządu podziękował stacjonującym tam żołnierzom za dbanie o bezpieczeństwo. Mówił o polsko-litewskiej przyjaźni, która, jak ma nadzieję premier, "będzie umacniała nas razem w Unii Europejskiej i NATO , dla dobra przyszłości naszych państw, naszych narodów".

Morawiecki w hangarze obejrzał jeden z myśliwców F-16. - To bardzo dobra maszyna - ocenił krótko. Później delegacja udała się do miasta Możejki. Znajduje się tam rafineria Orlenu zakupiona w 2006 roku, za prezydentury Lecha Kaczyńskiego.

"Lata do 2015 roku nie były szczęśliwe"

Wirtualna Polska rozmawiała na miejscu z prezesem Orlenu. Daniel Obajtek tłumaczył nam, że rafineria - należąca do Orlenu - ma strategiczne znaczenie dla krajów nadbałtyckich, ponieważ większość paliw na rynku tych państw jest właśnie z tej rafinerii (80 proc. - Litwa, 70 proc. - Łotwa, 70 proc. - Estonia)".

Jednocześnie zaznaczył, że ma ona też strategiczne znaczenie dla Polaków. - Poprzez uszczelnienie szarej strefy mafii paliwowych zdecydowanie wzrosła sprzedaż paliwa na rynku polskim. W związku z tym coraz więcej korzystamy z tej rafinerii. To druga rafineria w kolejności przerobu ropy. Płocka rafineria ma zdolności przerobu ropy ok. 16 milionów ton, a ta ok. 10 milionów ton - wyjaśnił Obajtek.