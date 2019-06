Stowarzyszenie Wiosna. Tajemniczy przelew ks. Babiarza na prawie 18 tys. zł

Były prezes Wiosny ks. Grzegorz Babiarz miał przelać firmie swojego znajomego 17 835 zł z konta stowarzyszenia. Na co? Nie wiadomo. Pewne jest, że zdaniem kuratora organizacji decyzje duchownego nie są wiążące.

Brzykcy to jednocześnie nielegalnie wybrany były członek zarządu stowarzyszenia. Powołał go na to stanowisko ks. Babiarz, ale doszło do tego niezgodnie ze statutem.