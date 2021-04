Stosy ciał. Koronawirus w Indiach zbiera przerażające żniwo

- Masowe zgromadzenia, bardziej zaraźliwe warianty i niskie wskaźniki szczepień wywołały ogromną epidemię w ostatnich tygodniach. We wtorek ministerstwo zdrowia zgłosiło kolejne 2771 zgonów w ciągu 24 godzin, co daje średnio około 115 osób umierających z powodu koronawirusa co godzinę - podaje autor.

Hotele i wagony przekształcono w szpitale

COVID-19 powodem agresji

"Krewni niedawno zmarłego pacjenta z Covid-19 atakowali personel szpitala w południowo-wschodniej części stolicy New Delhi z nożami, raniąc co najmniej jedną osobę" - opisuje autor artykułu.

Świat pomaga

Mimo tego, że wirus daje się we znaki na całym świecie, do Indii płynie pomoc z zewnątrz. Na przykład z Wielkiej Brytanii do New Delhi dotarła przesyłka zawierająca 100 respiratorów i 95 koncentratorów tlenu.