Startowała z list PiS, została radną. Jest szykanowana

Pani Karolina Chaberek została radną gminy Piątnica. W wyborach samorządowych startowała z list PiS. - Kiedy ogłoszono ostateczne wyniki, ktoś podjechał pod mój dom i krzyknął "Karolina radna Ty kur…". Teraz zdewastowano nam płot - mówi WP Chaberek.

Z list Prawa i Sprawiedliwości na radną gminy startowała Karolina Chaberek. Zdobyła mandat. Kobieta ma 25 lat. - Może też to spowodowało dużą falę nienawiści, bo jestem najmłodszą radną w gminie. A więc wygrała kobieta i do tego najmłodsza - stwierdza w rozmowie z WP Chaberek.

Dodaje jednak, że jej zdaniem głównym powodem ataków w jej stronę jest to, że startowała z list PiS. - Głośno wspierałam pana Krzysztofa Kozickiego, wójta, który ubiegał się o reelekcję. Nie spodziewałam się, że popieranie i głośne mówienie tego, z jakiej listy startowałam, od kogo wspieram, za kim byłam podczas wyborów, doprowadzi to takich zdarzeń - mówi Chaberek.

"Karolina radna Ty kur…"

Z tego, co udało nam się doczytać w komentarzach pod artykułem, o którym mówi Chaberek, czytelnicy wytykają, że kobieta silnie wspierała Kozickiego z PiS. Inni piszą, że przecież nie ma nic złego w tym, że od początku do końca wspierała kandydata z partii, z której list sama startowała.

"Jest to dla mnie bardzo przykre"

Powiedział nam również, że Chaberek go nigdy nie atakowała. - To wymysły internautów. Ja znam panią Karolinę, wiem jakie ona robi dobre rzeczy. Ja jej źle nie oceniam, jestem ostatnim, który by to zrobił - dodał nowy wójt.